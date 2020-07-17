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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

17.07.2020 09:23
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi MYR Cinsi Yurtdışı Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTKVK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2014

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi MYR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 15.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.827
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,72
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu MYBVI1501482
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.07.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.07.2015
Vade Başlangıç Tarihi 15.07.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi MYR

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.01.2016 Evet
2 15.07.2016 Evet
3 17.01.2017 Evet
4 17.07.2017 Evet
5 16.01.2018 Evet
6 16.07.2018 Evet
7 15.01.2019 Evet
8 15.07.2019 Evet
9 15.01.2020 Evet
10 15.07.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.07.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İhracın türü yönetim sözleşmesi (%51) ve alım satıma dayalı (%49) olacak şekilde hibrit yapıdadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860170


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.373,10 16.193.941 % 10,00  
MERIT 30,80 99.546 % 10,00  
PKENT 405,00 706.320 % 9,99  
BFREN 551,40 5.942.931 % 9,99  
YESIL 19,62 8.824.977 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5872 8,6303 % 0,04  
Frank 7,2343 7,2779 % 0,18  
Riyal 1,8234 1,8325 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 2,77  
Altın Gr. 397 397 0,65  
Cumhuriyet 2.581 2.604 4,60  
Tam 2.658 2.672 4,70  
Yarım 1.290 1.307 2,30  
Çeyrek 647 654 1,10  
Gümüş.Ons 19,03 19,07 -0,11  
Gümüş Gr. 4,21 4,21 -0,01  
B. Petrol 43,11 43,11 -0,24  
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