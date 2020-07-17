***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi MYR Cinsi Yurtdışı Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KTKVKYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2014İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi MYRİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 15.07.2020Vade (Gün Sayısı) 1.827Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,72Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu MYBVI1501482Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.07.2015Satışın Tamamlanma Tarihi 15.07.2015Vade Başlangıç Tarihi 15.07.2015Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi MYRKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.01.2016 Evet2 15.07.2016 Evet3 17.01.2017 Evet4 17.07.2017 Evet5 16.01.2018 Evet6 16.07.2018 Evet7 15.01.2019 Evet8 15.07.2019 Evet9 15.01.2020 Evet10 15.07.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.07.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİhracın türü yönetim sözleşmesi (%51) ve alım satıma dayalı (%49) olacak şekilde hibrit yapıdadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860170BIST