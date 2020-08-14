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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

14.08.2020 14:50
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK82011 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2.36274
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8.80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK82011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 9.450.960 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 400.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868980


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RTALB 47,30 919.963.942 % 10,00  
KENT 2.289,90 7.909.315 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.865.165 % 9,98  
NETAS 15,88 84.145.310 % 9,97  
AKSEN 5,09 151.871.799 % 9,94  
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Riyal 1,9610 1,9709 % 0,50  
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16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.949 -5,15  
Altın Gr. 462 462 0,86  
Cumhuriyet 3.083 3.129 38,00  
Tam 3.065 3.144 35,83  
Yarım 1.482 1.521 17,33  
Çeyrek 743 761 8,67  
Gümüş.Ons 26,68 26,70 -0,80  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,16  
B. Petrol 44,83 44,83 -0,13  
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