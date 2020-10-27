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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

27.10.2020 09:41
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVKE2011 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2.01644
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8.00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVKE2011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 253.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 5.101.593,18 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 253.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884148


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Cumhuriyet 3.299 3.349 25,00  
Tam 3.282 3.365 19,96  
Yarım 1.586 1.628 9,66  
Çeyrek 796 814 4,83  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 -0,02  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,08  
B. Petrol 41,09 41,09 0,26  
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