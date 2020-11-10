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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

10.11.2020 16:42
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 13.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2.33014
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13.50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK12133
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887776


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ALCAR 154,00 43.686.577 % 10,00  
SEKUR 11,00 3.256.333 % 10,00  
DIRIT 3,63 1.944.838 % 10,00  
TKURU 323,60 12.902.014 % 9,99  
BMELK 14,76 1.217.848 % 9,99  
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16:42 Alış Satış %  
Dolar 8,2092 8,2235 % 2,12  
Euro 9,6908 9,7058 % 2,00  
Sterlin 10,7878 10,8419 % 2,12  
Frank 8,8790 8,9325 % 1,17  
Riyal 2,1732 2,1841 % 1,51  
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16:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.875 8,78  
Altın Gr. 498 498 14,89  
Cumhuriyet 3.325 3.376 57,00  
Tam 3.295 3.380 34,14  
Yarım 1.592 1.635 16,52  
Çeyrek 799 817 8,26  
Gümüş.Ons 24,05 24,09 -0,11  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,13  
B. Petrol 42,69 42,69 0,29  
Seans Raporu 16:42
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