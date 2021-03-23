***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 26.05.2021Vade (Gün Sayısı) 63Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3.12411Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18.10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVK52147Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919939BIST