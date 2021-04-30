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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

30.04.2021 09:29



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 95
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:461.402
Değişim :  0,05% |  0,74
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.402 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler10:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 6,18 1.721.124 % 9,96  
BJKAS 8,41 56.825.807 % 9,79  
EGSER 15,12 27.800.785 % 9,57  
SODSN 30,48 280.812 % 9,25  
DIRIT 5,00 29.000 % 8,93  
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10:46 Alış Satış %  
Dolar 8,2257 8,2289 % 0,32  
Euro 9,9568 9,9627 % -0,01  
Sterlin 11,4350 11,4924 % 0,32  
Frank 9,0306 9,0850 % 0,51  
Riyal 2,1910 2,2020 % 0,51  
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10:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -2,69  
Altın Gr. 469 469 2,10  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,20  
Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,01  
B. Petrol 67,69 67,69 -0,36  
Seans Raporu 10:46
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