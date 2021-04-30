***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
30.04.2021 09:29
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 95
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
10:461.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:468,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:469,9627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:46468,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,55
|Açılış
|: 468,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:46
|TIRE
|6,18
|1.721.124
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|56.825.807
|% 9,79
|
|EGSER
|15,12
|27.800.785
|% 9,57
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|35.966.746
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|863.756
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|28,06
|21.194.856
|% -7,09
|
|EREGL
|19,30
|249.463.309
|% 0,21
|
|THYAO
|12,16
|208.043.209
|% 1,50
|
|KOZAL
|110,50
|206.606.178
|% 1,94
|
|GARAN
|7,24
|184.376.820
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,14
|172.444.829
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,82
|67.272.842
|% -0,55
|
|GWIND
|4,92
|159.618.881
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,11
|55.783.057
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|184.376.820
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,14
|172.444.829
|% 0,28
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2257
|8,2289
|% 0,32
|
|Euro
|9,9568
|9,9627
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,4350
|11,4924
|% 0,32
|
|Frank
|9,0306
|9,0850
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1910
|2,2020
|% 0,51
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,69
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,36
|