***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.08.2021Vade (Gün Sayısı) 60Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVK82185Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 03.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940030BIST