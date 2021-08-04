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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

04.08.2021 09:15



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4.58740
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18.40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVKK2120
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 03.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954621


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AGYO 3,53 29.529.969 % 9,97  
IDGYO 3,99 3.313.472 % 9,92  
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Sterlin 11,7350 11,7938 % 0,68  
Frank 9,2941 9,3501 % 0,42  
Riyal 2,2461 2,2574 % 0,56  
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12:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 1,86  
Altın Gr. 492 492 3,21  
Cumhuriyet 3.262 3.311 3,00  
Tam 3.246 3.328 2,22  
Yarım 1.569 1.610 1,08  
Çeyrek 787 805 0,53  
Gümüş.Ons 25,65 25,68 0,14  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,07  
B. Petrol 72,56 72,56 0,15  
Seans Raporu 12:16
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