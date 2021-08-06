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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

06.08.2021 09:40


Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDKTVK82136
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 3.123.917,43 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 70.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955248


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DAGI 3,55 25.093.000 % 9,91  
IDGYO 4,81 34.486.989 % 9,82  
SUMAS 67,95 89.694 % 9,07  
GENIL 12,80 503.387.096 % 8,29  
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11:01 Alış Satış %  
Dolar 8,5792 8,5813 % 0,72  
Euro 10,1465 10,1529 % 0,46  
Sterlin 11,9097 11,9694 % 0,67  
Frank 9,4194 9,4761 % 0,67  
Riyal 2,2806 2,2921 % 0,69  
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11:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 -4,10  
Altın Gr. 497 497 2,69  
Cumhuriyet 3.278 3.328 7,00  
Tam 3.268 3.350 15,92  
Yarım 1.579 1.621 7,70  
Çeyrek 792 810 3,85  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 -0,01  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,05  
B. Petrol 71,62 71,62 0,33  
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