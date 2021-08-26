***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.08.2021 14:03
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.0
BIST
16:531.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.450
16:538,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0262
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3974
En Düşük
8,3461
16:539,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0256
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
16:53481,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 481,93
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler16:51
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.334.520
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.777.529
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.675.064
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.083.283
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.362.676
|% -9,95
|
|SRVGY
|71,00
|21.345.671
|% -8,62
|
|DOBUR
|23,22
|1.011.250
|% -8,00
|
|THYAO
|12,84
|1.318.855.190
|% 2,72
|
|GARAN
|9,48
|900.169.383
|% -0,52
|
|BRLSM
|11,35
|733.046.797
|% -6,35
|
|GESAN
|24,62
|587.362.676
|% -9,95
|
|PETKM
|6,11
|421.924.903
|% -0,16
|
|MRGYO
|1,15
|415.514.274
|% -5,74
|
|ODAS
|1,46
|202.408.647
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|342.771.712
|% -0,39
|
|THYAO
|12,84
|1.318.855.190
|% 2,72
|
|GARAN
|9,48
|900.169.383
|% -0,52
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3944
|8,3983
|% 0,32
|
|Euro
|9,8881
|9,8941
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4761
|11,5337
|% -0,05
|
|Frank
|9,1011
|9,1559
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% 0,31
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,25
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.194
|3.243
|-5,00
|
|Tam
|3.180
|3.260
|-7,98
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-3,86
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,38
|70,38
|-0,90
|
Seans Raporu
16:51
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17:07BASGZ
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 156, 724 adet işlem
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 45 kaybederek (% -0.03 ) 1, 571
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17:06
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17:06XU100
Endeks 1, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 9, 452.00 milyon TL de
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17:06ARZUM
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