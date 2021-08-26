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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.08.2021 14:03



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.0

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 29,70 294.476 % 10,00  
KTSKR 62,05 54.334.520 % 9,92  
DESA 9,20 14.777.529 % 9,92  
SUMAS 106,60 1.146.457 % 9,90  
BALAT 6,24 1.012.559 % 9,86  
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Dolar 8,3944 8,3983 % 0,32  
Euro 9,8881 9,8941 % 0,27  
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Frank 9,1011 9,1559 % -0,22  
Riyal 2,2312 2,2424 % 0,31  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 -5,25  
Altın Gr. 481 482 -0,24  
Cumhuriyet 3.194 3.243 -5,00  
Tam 3.180 3.260 -7,98  
Yarım 1.537 1.577 -3,86  
Çeyrek 771 789 -1,93  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 -0,18  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,06  
B. Petrol 70,38 70,38 -0,90  
Seans Raporu 16:51
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