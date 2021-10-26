Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.10.2021 15:30



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 77
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3.39644
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16.10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK12224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972448


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:451.508
Değişim :  1,04% |  15,50
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.513 En Düşük
1.501
BIST En Aktif Hisseler17:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELVA 9,02 35.423.260 % 10,00  
AKMGY 40,06 2.938.917 % 9,99  
TSPOR 4,87 313.904.396 % 9,93  
ERBOS 114,00 131.857.856 % 9,93  
MERIT 28,78 2.618.289 % 9,93  
daha fazla
17:45 Alış Satış %  
Dolar 9,5302 9,5315 % -0,55  
Euro 11,0511 11,0615 % -0,68  
Sterlin 13,0986 13,1643 % -0,39  
Frank 10,3095 10,3716 % -0,64  
Riyal 2,5318 2,5445 % -0,60  
daha fazla
17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -21,62  
Altın Gr. 547 548 -9,38  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 23,98 24,02 -0,57  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 -0,22  
B. Petrol 85,42 85,42 0,25  
Seans Raporu 17:45
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru