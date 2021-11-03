***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş TRDKTVKK2120 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.11.2021Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4.58740Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18.40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVKK2120Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 03.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021 16.055.898,76 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021 350.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974118BIST