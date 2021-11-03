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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

03.11.2021 14:11
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi XS1505149325 ISIN Kodlu Yurtdışı Kira Sertifikası Anapara ve Kupon Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTKVK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.827
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,136
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1505149325
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2016
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.05.2017 Evet
2 01.11.2017 Evet
3 01.05.2018 Evet
4 01.11.2018 Evet
5 01.05.2019 Evet
6 01.11.2019 Evet
7 01.05.2020 Evet
8 02.11.2020 Evet
9 04.05.2021 Evet
10 02.11.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974388


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Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,35  
Gümüş Gr. 7,43 7,44 0,14  
B. Petrol 81,86 81,86 -0,13  
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