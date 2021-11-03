***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi XS1505149325 ISIN Kodlu Yurtdışı Kira Sertifikası Anapara ve Kupon Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KTKVKYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.11.2021Vade (Gün Sayısı) 1.827Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,136Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu XS1505149325Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.10.2016Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2016Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2016Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2016Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.05.2017 Evet2 01.11.2017 Evet3 01.05.2018 Evet4 01.11.2018 Evet5 01.05.2019 Evet6 01.11.2019 Evet7 01.05.2020 Evet8 02.11.2020 Evet9 04.05.2021 Evet10 02.11.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974388BIST