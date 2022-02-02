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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

02.02.2022 15:24
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 85
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK42288
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 02.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998899


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SERVE 15,74 1.182.800 % 9,99  
YEOTK 63,35 118.907.593 % 9,98  
VBTYZ 31,30 141.973.752 % 9,98  
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Altın Gr. 782 782 7,10  
Cumhuriyet 5.222 5.301 60,00  
Tam 5.198 5.330 61,66  
Yarım 2.512 2.578 29,83  
Çeyrek 1.260 1.289 14,91  
Gümüş.Ons 22,63 22,66 -0,02  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 -0,01  
B. Petrol 89,58 89,58 0,42  
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