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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

23.03.2022 19:47
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 15.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3.86630
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16.80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK62237
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012524


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KTSKR 33,28 138.420.946 % 9,98  
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Riyal 3,9486 3,9684 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 15,20  
Altın Gr. 924 924 7,83  
Cumhuriyet 6.123 6.215 52,00  
Tam 6.094 6.246 63,49  
Yarım 2.945 3.021 30,71  
Çeyrek 1.477 1.511 15,35  
Gümüş.Ons 25,03 25,06 0,26  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 0,11  
B. Petrol 121 121 5,40  
Seans Raporu 18:05
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