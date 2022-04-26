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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.04.2022 10:46
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 26.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4.13863
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16.60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK72244
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 31.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023712


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 3.548.812 % 10,00  
OTTO 33,90 1.190.218 % 9,99  
SAFKR 7,83 26.688.048 % 9,97  
UFUK 23,60 844.715 % 9,97  
ACSEL 42,54 57.425.449 % 8,52  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 14,7830 14,7887 % 0,14  
Euro 15,8104 15,8223 % -0,07  
Sterlin 18,7373 18,8313 % -0,20  
Frank 15,3666 15,4592 % 0,18  
Riyal 3,9290 3,9487 % 0,02  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 7,65  
Altın Gr. 905 905 3,37  
Cumhuriyet 6.032 6.123 24,00  
Tam 5.996 6.146 16,52  
Yarım 2.898 2.973 7,99  
Çeyrek 1.454 1.486 3,99  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 0,12  
Gümüş Gr. 11,27 11,28 0,05  
B. Petrol 102 102 0,02  
Seans Raporu 13:36
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