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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

28.06.2022 09:45
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK62252 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4.17603
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16.75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK62252
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 28.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 240.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.06.2022 27.06.2022 28.06.2022 10.022.471,92 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.06.2022 27.06.2022 28.06.2022 240.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039593


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AYES 20,90 385.551 % 5,03  
IHAAS 30,58 313.414 % 4,94  
KRDMA 10,29 423.989 % 4,45  
KRDMB 10,29 325.376 % 4,45  
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10:05 Alış Satış %  
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Sterlin 20,3489 20,4510 % 0,65  
Frank 17,3161 17,4204 % 0,57  
Riyal 4,4132 4,4353 % 0,50  
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10:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 4,97  
Altın Gr. 976 976 7,54  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.489 6.603 11,00  
Yarım 3.186 3.230 6,00  
Çeyrek 1.596 1.614 2,00  
Gümüş.Ons 21,29 21,32 0,15  
Gümüş Gr. 11,39 11,41 0,15  
B. Petrol 113 113 1,86  
Seans Raporu 10:05
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