***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildiri Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.01.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.Garantör YokKurucu KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 122.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 122.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 04.10.2022Vade (Gün Sayısı) 46Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2.83562Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVKE2243Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 19.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.10.2022 03.10.2022 04.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.10.2022 03.10.2022 04.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057035BIST