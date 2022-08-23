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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

23.08.2022 12:11
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.01.2022

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3.32260
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19.25
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVKE2250
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057740


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Yarım 3.329 3.365 -16,00  
Çeyrek 1.670 1.682 -8,00  
Gümüş.Ons 18,98 19,01 -0,13  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,06  
B. Petrol 100 100 0,08  
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