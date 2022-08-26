***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK82227 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.01.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.Garantör YokKurucu KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 26.08.2022Vade (Gün Sayısı) 38Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,29041Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,30Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVK82227Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 19.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 2,29041 801.643,5 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 2,29041 35.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058513BIST