***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
27.09.2022 12:17
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar T
11:343.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 14,88
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
11:3418,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0731
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5216
En Düşük
18,4132
11:3417,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0315
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:34963,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,10
|Açılış
|: 963,81
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ALKIM
|34,76
|112.042.351
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.566.152
|% 9,93
|
|KMPUR
|63,40
|200.484.834
|% 9,31
|
|DERHL
|4,19
|61.106.893
|% 7,99
|
|BRLSM
|11,60
|64.656.098
|% 7,71
|
|ULUFA
|5,19
|1.869.936
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.314.542
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,49
|375.707.500
|% -8,88
|
|EGSER
|29,80
|52.874.255
|% -6,87
|
|SKBNK
|1,93
|306.671.660
|% -6,31
|
|THYAO
|70,70
|952.760.334
|% -0,42
|
|SASA
|68,00
|888.529.868
|% -1,45
|
|YKBNK
|7,50
|803.365.195
|% 3,59
|
|AKBNK
|12,02
|711.611.186
|% 1,69
|
|GARAN
|20,14
|672.253.184
|% 2,65
|
|EKGYO
|4,03
|656.867.400
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,93
|306.671.660
|% -6,31
|
|TSKB
|2,45
|275.071.690
|% -3,16
|
|YKBNK
|7,50
|803.365.195
|% 3,59
|
|ZOREN
|3,49
|375.707.500
|% -8,88
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4953
|18,5177
|% 0,38
|
|Euro
|17,7044
|17,7187
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,6836
|19,7823
|% -0,24
|
|Frank
|18,5972
|18,7092
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9023
|4,9269
|% 0,32
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-9,56
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.564
|6.647
|-29,00
|
|Yarım
|3.193
|3.250
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.625
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,46
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 33 artarak (% 0.63 ) 3, 582
-
11:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TRKCM
-
11:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, YKBNK
-
11:46XU100
Endeks 3, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 15, 221.00 milyon TL de
-
11:46SOKM
Yüzde 5.01 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 320, 866 adet işlem