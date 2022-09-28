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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

28.09.2022 10:30
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK92267 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 47
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,96164
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK92267
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 11.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 2,96164 1.184.655,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 2,96164 40.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065613


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