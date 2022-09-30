***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK92259 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni KAP GüncellemeleriYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.01.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Garantör YokKurucu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.09.2022Vade (Gün Sayısı) 86Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4.71233Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 20.00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21.58Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDKTVK92259Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 05.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 06.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 4,71233 1.413.698,78 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 4,71233 30.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066289BIST