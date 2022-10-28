***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
28.10.2022 11:30
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVKE2235 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk GÜNCELLEME
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27
11:453.909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -25,43
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:4518,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:4518,5241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0251
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:45988,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,96
|Açılış
|: 988,19
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler11:45
|ADEL
|55,55
|46.298.141
|% 10,00
|
|AKCNS
|41,80
|77.848.345
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|35.355.092
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|35.212.143
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.166.061
|% -9,88
|
|ICBCT
|7,93
|50.448.413
|% -8,32
|
|EUREN
|52,85
|77.815.311
|% -7,93
|
|BRSAN
|54,15
|92.228.011
|% -7,83
|
|CELHA
|23,32
|26.466.437
|% -7,61
|
|THYAO
|98,65
|1.151.429.288
|% -0,75
|
|AKBNK
|14,94
|1.092.896.185
|% -1,90
|
|SASA
|108,10
|1.085.680.512
|% 4,04
|
|TUPRS
|365,60
|958.135.589
|% -1,93
|
|YKBNK
|9,02
|857.692.283
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,45
|443.153.829
|% -1,55
|
|YKBNK
|9,02
|857.692.283
|% -2,70
|
|ISCTR
|9,09
|670.783.245
|% -3,09
|
|AKBNK
|14,94
|1.092.896.185
|% -1,90
|
|SKBNK
|2,06
|132.201.086
|% -2,37
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6055
|18,6240
|% 0,13
|
|Euro
|18,5055
|18,5241
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,3778
|21,4850
|% -0,24
|
|Frank
|18,6257
|18,7379
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,11
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-12,45
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.626
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.229
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|-0,63
|
Seans Raporu
11:45
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