***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
30.12.2022 15:42
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 3,88164 7.763.280 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 3,88164 200.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091498
BIST
15:305.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 82,00
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
15:3018,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:3020,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:301.095,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.095,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:28
|TERA
|19,48
|3.186.947
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.097.425
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.565.270
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.890.613
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|422.916.752
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|70.221.135
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,00
|342.731.430
|% -6,04
|
|ASELS
|62,00
|7.448.787.885
|% 5,44
|
|TUPRS
|531,20
|4.366.927.813
|% 4,88
|
|THYAO
|143,80
|4.118.145.423
|% 1,05
|
|PETKM
|20,30
|3.313.609.868
|% 2,22
|
|EKGYO
|8,86
|3.001.601.181
|% 2,78
|
|EKGYO
|8,86
|3.001.601.181
|% 2,78
|
|DOHOL
|10,76
|2.907.359.619
|% 6,11
|
|YKBNK
|11,94
|2.173.321.862
|% -0,50
|
|PETKM
|20,30
|3.313.609.868
|% 2,22
|
|ISCTR
|12,99
|2.023.444.293
|% 0,54
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7112
|18,7165
|% 0,06
|
|Euro
|19,9955
|20,0044
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,4823
|22,5950
|% -0,11
|
|Frank
|20,1946
|20,3162
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9612
|4,9861
|% 0,03
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|