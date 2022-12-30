Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

30.12.2022 15:42
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin

TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 3,88164 7.763.280 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 3,88164 200.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091498


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:305.559
Değişim :  1,50% |  82,00
Açılış :  5.511  
Önceki Kapanış :  5.477  
En Yüksek
5.563 En Düşük
5.511
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 19,48 3.186.947 % 9,99  
SAMAT 19,32 91.097.425 % 9,96  
COSMO 121,50 6.058.499 % 9,95  
AKSGY 7,85 76.565.270 % 9,94  
BRKSN 23,46 3.890.613 % 9,93  
daha fazla
15:28 Alış Satış %  
Dolar 18,7112 18,7165 % 0,06  
Euro 19,9955 20,0044 % 0,08  
Sterlin 22,4823 22,5950 % -0,11  
Frank 20,1946 20,3162 % 0,01  
Riyal 4,9612 4,9861 % 0,03  
daha fazla
15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 5,44  
Altın Gr. 1.095 1.095 3,59  
Cumhuriyet 7.341 7.452 15,00  
Tam 7.381 7.432 -1,00  
Yarım 3.574 3.632 -1,00  
Çeyrek 1.793 1.816 0,00  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 0,02  
Gümüş Gr. 14,40 14,42 0,04  
B. Petrol 83,34 83,34 -0,12  
Seans Raporu 15:28
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru