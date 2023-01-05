***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
05.01.2023 09:30
Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.04.2023 05.04.2023 06.04.2023 4,30068
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2023 05.04.2023 06.04.2023 4,30068
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093432
BIST
11:275.351
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -172,07
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:2718,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7640
En Düşük
18,7265
11:2719,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0759
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:271.114,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.114,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:25
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DOGUB
|10,73
|32.739.202
|% 7,30
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|DYOBY
|31,16
|138.569.681
|% 6,71
|
|ULUFA
|7,47
|15.744.347
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.340.056
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.749.789
|% -9,98
|
|BRKVY
|26,20
|22.157.879
|% -9,97
|
|EREGL
|42,44
|5.838.857.573
|% -1,12
|
|THYAO
|141,50
|4.773.366.855
|% -2,08
|
|ASELS
|62,40
|2.441.855.113
|% -4,22
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,44
|5.838.857.573
|% -1,12
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|YKBNK
|11,24
|1.178.185.512
|% -3,44
|
|ISCTR
|12,19
|962.617.505
|% -2,71
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7548
|18,7673
|% 0,13
|
|Euro
|19,9409
|19,9687
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4739
|22,5866
|% -0,27
|
|Frank
|20,1298
|20,2510
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9737
|4,9987
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,48
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.542
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.652
|3.717
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,04
|-0,29
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,63
|