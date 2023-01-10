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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

10.01.2023 10:37
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin

e Sıklığı Tek Kupon

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.01.2023 09.01.2023 10.01.2023 3,54452 5.316.780 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2023 09.01.2023 10.01.2023 3,54452 150.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099267


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,37 51.599.933 % 13,94  
SDTTR 51,50 2.857.066 % 10,00  
ARMDA 236,50 24.049.386 % 10,00  
HKTM 74,55 61.078.085 % 9,96  
ONCSM 28,12 493.056 % 9,93  
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11:42 Alış Satış %  
Dolar 18,7764 18,7804 % 0,05  
Euro 20,1685 20,1839 % 0,17  
Sterlin 22,7837 22,8980 % -0,02  
Frank 20,3210 20,4434 % 0,16  
Riyal 4,9857 5,0107 % 0,10  
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11:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 3,48  
Altın Gr. 1.132 1.132 2,84  
Cumhuriyet 7.644 7.760 57,00  
Tam 7.662 7.721 13,00  
Yarım 3.722 3.777 6,00  
Çeyrek 1.861 1.888 3,00  
Gümüş.Ons 23,50 23,54 -0,12  
Gümüş Gr. 14,17 14,19 -0,08  
B. Petrol 79,39 79,39 -0,26  
Seans Raporu 11:42
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