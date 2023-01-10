***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.01.2023 10:37
e Sıklığı Tek Kupon
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.01.2023 09.01.2023 10.01.2023 3,54452 5.316.780 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2023 09.01.2023 10.01.2023 3,54452 150.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099267
BIST
11:425.164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,34
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:4218,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:4220,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0350
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:421.131,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.131,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:42
|EUHOL
|2,37
|51.599.933
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.857.066
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.078.085
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|493.056
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,38
|218.043.597
|% -7,39
|
|POLTK
|2.001,40
|30.603.545
|% -6,70
|
|EGGUB
|104,30
|53.915.397
|% -6,12
|
|THYAO
|138,00
|2.694.394.218
|% -0,29
|
|ASELS
|59,85
|2.429.963.866
|% 1,27
|
|EREGL
|40,02
|2.391.074.102
|% 0,50
|
|KRDMD
|18,94
|2.185.430.459
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,95
|1.636.592.432
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,95
|1.636.592.432
|% 2,52
|
|KRDMD
|18,94
|2.185.430.459
|% 0,80
|
|KATMR
|2,38
|218.043.597
|% -7,39
|
|YKBNK
|10,25
|885.628.817
|% 1,28
|
|AKBNK
|18,20
|1.159.105.311
|% 2,19
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7764
|18,7804
|% 0,05
|
|Euro
|20,1685
|20,1839
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7837
|22,8980
|% -0,02
|
|Frank
|20,3210
|20,4434
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,84
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.662
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.722
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,26
|