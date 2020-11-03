***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 15:34
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ruşen Ahmet ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 04.09.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
Tufan KARAMUK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 28.03.2016 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
KAMİL KİBAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.05.2019 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ş. Döviz ve Kıymetli Madenler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
İDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
TURGAY ÇAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.10.2020 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Finansal Kurumlar Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885773
BIST
16:501.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:508,5333
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0932
|Açılış
|: 8,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:509,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1749
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:50522,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,59
|Açılış
|: 522,96
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|246.407.337
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.581.937
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|SISE
|6,36
|1.052.527.015
|% 0,00
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|GARAN
|6,65
|798.640.260
|% 0,61
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,42
|473.929.968
|% -0,82
|
|ODAS
|3,24
|594.938.000
|% 1,57
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5305
|8,5333
|% 1,10
|
|Euro
|9,9922
|9,9982
|% 1,78
|
|Sterlin
|11,0644
|11,1199
|% 1,80
|
|Frank
|9,2876
|9,3436
|% 1,58
|
|Riyal
|2,2683
|2,2797
|% 1,09
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,49
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,68
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.453
|3.539
|71,74
|
|Yarım
|1.669
|1.712
|34,70
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|1,15
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, KOZAA
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 36 artarak (% 0.13 ) 1, 021
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, EUYO, MEGAP, VAKFN, EGEEN, ATSYH, PKENT, MSGYO, KARTN, VANGD
-
17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SERVE, BURVA, UZERB, ARTI, MMCAS, ITTFH, ALMAD, KERVN, YAPRK, PRZMA
-
17:00
EGCEY, VANGD, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında