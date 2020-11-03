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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2020 15:34
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ruşen Ahmet ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 04.09.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
Tufan KARAMUK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 28.03.2016 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
KAMİL KİBAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.05.2019 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ş. Döviz ve Kıymetli Madenler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
İDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
TURGAY ÇAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.10.2020 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Finansal Kurumlar Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885773


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Yarım 1.669 1.712 34,70  
Çeyrek 837 856 17,34  
Gümüş.Ons 24,27 24,31 0,20  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,13  
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