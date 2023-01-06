***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2023 15:19
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gökhan Göçmen Kıdemli Yönetmen 08.04.2021 0212 354 1123 gokhan.gocmen@kuveytturk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Mehmet Keleş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 01.06.2023 0212 354 1269 mehmet.keles@kuveytturk.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ruşen Ahmet ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 04.09.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 06.01.2023 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Muhasebe ve Vergi Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
KAMİL KİBAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.05.2019 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ş. Döviz ve Kıymetli Madenler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
İDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
TURGAY ÇAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.10.2020 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Finansal Kurumlar Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095194
BIST
16:335.287
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 170,46
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.289
En Düşük
4.961
16:3318,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:3319,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:331.109,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.110,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.112,52
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BRKVY
|28,82
|41.447.645
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.608.976
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.806.506
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.181.236
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.813.342
|% -10,00
|
|MARTI
|4,97
|113.881.064
|% -9,31
|
|ADEL
|124,50
|117.497.154
|% -9,19
|
|ULUFA
|6,85
|31.970.199
|% -8,30
|
|EREGL
|41,64
|9.960.706.911
|% 3,89
|
|THYAO
|140,30
|8.831.138.618
|% 3,77
|
|ASELS
|61,90
|7.026.023.744
|% 5,09
|
|KRDMD
|19,29
|5.698.838.238
|% 7,17
|
|EKGYO
|9,15
|4.599.884.406
|% 7,90
|
|EKGYO
|9,15
|4.599.884.406
|% 7,90
|
|KRDMD
|19,29
|5.698.838.238
|% 7,17
|
|YKBNK
|10,73
|2.797.811.192
|% 2,39
|
|EREGL
|41,64
|9.960.706.911
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|631.086.561
|% 4,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7579
|18,7689
|% 0,03
|
|Euro
|19,7600
|19,7788
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,2189
|22,3303
|% -0,31
|
|Frank
|19,9108
|20,0308
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9777
|5,0026
|% 0,01
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|11,02
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,89
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.609
|10,00
|
|Tam
|7.529
|7.592
|4,00
|
|Yarım
|3.646
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,08
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48ARMDA
Yüzde 6.16 oranında artışla 196.60 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 579 adet işlem
-
16:47FENER
Yüzde 6.77 oranında artışla 70.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 797, 577 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 170, 64 artarak (% 3.07 ) 5, 730
-
16:45XU100
Endeks 5, 277 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 13 üstünde . İşlem hacmi 104, 049.00 milyon TL de
-
16:45FENER
Yüzde 6.62 oranında artışla 70.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 779, 660 adet işlem