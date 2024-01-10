***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2024 16:56
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ruşen Ahmet ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 04.09.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 06.01.2023 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Muhasebe ve Vergi Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
İDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
TURGAY ÇAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.10.2020 İcrada Görevli Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Finansal Kurumlar Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238053
BIST
'
18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 137,90
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0474
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1308
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9146
En Düşük
32,6724
18:051.952,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.952,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9680
|29,9738
|% 0,16
|
|Euro
|32,8757
|32,8885
|% 0,46
|
|Sterlin
|38,0238
|38,2145
|% 0,31
|
|Frank
|35,0387
|35,2498
|% 0,20
|
|Riyal
|7,9675
|8,0074
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|919,33
|921,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,96
|992,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,45
|77,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,86
|2.026,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 7, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 91, 693.00 milyon TL de
-
17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem