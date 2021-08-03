***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.08.2021 19:33
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2021
Karar Sayısı
2021/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş 30.06.2021 sorumluluk beyanı ektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954579
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05489,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,71
|Açılış
|: 489,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4013
|8,4044
|% 0,68
|
|Euro
|9,9730
|9,9830
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,6583
|11,7168
|% 0,87
|
|Frank
|9,2582
|9,3140
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2352
|2,2464
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
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17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
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17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243