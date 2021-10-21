***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
21.10.2021 18:24
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2021
Karar Sayısı
2021/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş 30.09.2021 sorumluluk beyanı ektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971752
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,2847
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4965
En Düşük
9,1938
18:0511,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,3017
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
18:05542,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 14,69
|Açılış
|: 542,48
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4881
|9,4970
|% 3,10
|
|Euro
|11,0390
|11,0546
|% 2,83
|
|Sterlin
|13,0257
|13,0911
|% 2,60
|
|Frank
|10,2781
|10,3400
|% 2,96
|
|Riyal
|2,5200
|2,5326
|% 2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,28
|
|Altın Gr.
|543
|543
|14,86
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,13
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|-1,59
|