***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.04.2020 11:41
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 8.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı kararı ile onaylandığı 06.12.2019 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Yönetim Sözleşmesine (%51) ve Alım-Satıma (%49) dayalı, hibrit yapıda azami 180 gün vadeli, 350.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840261
BIST
11:35100.636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.877,13
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:356,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:357,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:35386,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 386,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.208.089
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.629.998
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.761.376
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.640
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|EUYO
|1,38
|7.285.668
|% -4,83
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,29
|366.896.607
|% 2,09
|
|THYAO
|10,60
|321.235.291
|% 3,21
|
|ECILC
|5,00
|286.790.858
|% 3,73
|
|ASELS
|27,26
|269.494.002
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,34
|217.589.320
|% 7,74
|
|GUSGR
|3,34
|217.589.320
|% 7,74
|
|ECILC
|5,00
|286.790.858
|% 3,73
|
|ODAS
|1,67
|94.059.313
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,08
|100.024.290
|% 3,48
|
|GARAN
|8,29
|366.896.607
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6566
|8,7000
|% 0,97
|
|Frank
|7,1588
|7,2019
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,23
|
|Altın Gr.
|386
|387
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.535
|-2,30
|
|Tam
|2.542
|2.601
|-2,50
|
|Yarım
|1.239
|1.269
|-1,20
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,90
|23,90
|-0,91
|
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