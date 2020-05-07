***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.05.2020 10:35
ı, yurtiçinde, 8.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı kararı ile onaylandığı 06.12.2019 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Yönetim Sözleşmesine (%51) ve Alım-Satıma (%49) dayalı, hibrit yapıda azami 180 gün vadeli, 500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843270
BIST
11:5698.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 320,93
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:567,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0443
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:567,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:56393,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,19
|Açılış
|: 393,49
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.858.176
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,50
|6.532.715
|% -5,95
|
|KRONT
|21,66
|4.808.302
|% -5,74
|
|KRDMD
|2,58
|668.824.470
|% 4,03
|
|THYAO
|10,68
|317.649.511
|% 1,14
|
|GARAN
|8,06
|298.060.567
|% -0,12
|
|PETUN
|21,44
|245.227.913
|% 6,56
|
|GUSGR
|3,19
|245.031.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,58
|668.824.470
|% 4,03
|
|GUSGR
|3,19
|245.031.134
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|149.755.180
|% 1,42
|
|PETKM
|3,61
|229.905.788
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|106.282.314
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9181
|8,9629
|% 0,67
|
|Frank
|7,3835
|7,4280
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9202
|1,9299
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,02
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|21,10
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,60
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,60
|
|Çeyrek
|631
|645
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|29,83
|29,83
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:10PNSUT
Yüzde 6.35 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 872 adet işlem
-
12:09SAYAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 429, 636 adet işlem
-
12:07ULUUN
Yüzde 6.89 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 017, 965 adet işlem
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, ARCLK
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, TOASO