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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

23.07.2020 14:04
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     28.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı, 500 Milyon TL tutarında, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere alınmış olan " Tertip İhraç Belgesi " onayı 01.06.2020 tarihinde KAP ‘ta duyurulmuştu.
İlgili duyuruda belirtilmiş olan azami vade 365 gün olarak güncellenmiştir.
Kamunun bilgisine sunulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861347


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Altın Gr. 414 414 1,84  
Cumhuriyet 2.697 2.720 21,90  
Tam 2.778 2.791 22,50  
Yarım 1.349 1.365 11,00  
Çeyrek 676 683 5,60  
Gümüş.Ons 22,75 22,80 -0,23  
Gümüş Gr. 5,03 5,04 -0,04  
B. Petrol 44,20 44,20 -0,08  
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