***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.07.2020 14:04
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı, 500 Milyon TL tutarında, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere alınmış olan " Tertip İhraç Belgesi " onayı 01.06.2020 tarihinde KAP ‘ta duyurulmuştu.
İlgili duyuruda belirtilmiş olan azami vade 365 gün olarak güncellenmiştir.
Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861347
BIST
14:04119.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.289,42
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.504
En Düşük
118.585
14:046,8479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:047,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:04414,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,90
|Açılış
|: 414,26
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.374.294
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|31.860.791
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.415.585
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,66
|1.182.381.333
|% 2,73
|
|ISFIN
|4,29
|764.427.656
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,35
|723.346.112
|% -0,84
|
|THYAO
|11,91
|695.342.082
|% 1,71
|
|TUPRS
|88,60
|484.349.087
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,35
|723.346.112
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,29
|764.427.656
|% 4,13
|
|ZOREN
|2,64
|372.777.367
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,75
|231.829.197
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,14
|346.907.193
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6810
|8,7245
|% -0,22
|
|Frank
|7,3560
|7,4003
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,97
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.720
|21,90
|
|Tam
|2.778
|2.791
|22,50
|
|Yarım
|1.349
|1.365
|11,00
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,03
|5,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|-0,08
|