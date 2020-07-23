***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/06/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı, 500 Milyon TL tutarında, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere alınmış olan " Tertip İhraç Belgesi " onayı 01.06.2020 tarihinde KAP ‘ta duyurulmuştu.İlgili duyuruda belirtilmiş olan azami vade 365 gün olarak güncellenmiştir.Kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861348BIST