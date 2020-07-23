***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.07.2020 14:05
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı, 500 Milyon TL tutarında, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere alınmış olan " Tertip İhraç Belgesi " onayı 01.06.2020 tarihinde KAP ‘ta duyurulmuştu.
İlgili duyuruda belirtilmiş olan azami vade 365 gün olarak güncellenmiştir.
Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861348
BIST
14:15119.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.469,10
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:156,8500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:157,9352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:15414,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,79
|Açılış
|: 414,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.437.925
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|32.499.261
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.863.159
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,72
|1.205.827.415
|% 2,90
|
|ISFIN
|4,27
|790.050.002
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|757.462.346
|% -0,84
|
|THYAO
|11,91
|726.947.491
|% 1,71
|
|TUPRS
|88,60
|504.258.772
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,35
|757.462.346
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|790.050.002
|% 3,64
|
|ZOREN
|2,65
|377.082.957
|% 4,74
|
|IHLGM
|1,76
|238.726.459
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,13
|370.476.964
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6726
|8,7161
|% -0,31
|
|Frank
|7,3512
|7,3955
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8201
|1,8293
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,65
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.719
|21,00
|
|Tam
|2.777
|2.790
|21,60
|
|Yarım
|1.348
|1.365
|10,60
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,02
|5,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|-0,08
|