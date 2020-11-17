***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.11.2020 09:14
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 8.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı kararı ile onaylandığı 06.12.2019 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı azami 365 gün vadeli, 500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.11.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888789
BIST
11:591.273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -19,64
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.273
11:597,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:599,1924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0487
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:59470,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,40
|Açılış
|: 470,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:59
|SAFKR
|7,92
|42.024.114
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.393.941
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.206.886
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,66
|1.858.574.020
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,28
|590.094.135
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,90
|559.298.604
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,06
|442.171.574
|% -3,96
|
|THYAO
|11,56
|421.468.326
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,90
|559.298.604
|% 0,53
|
|GARAN
|8,66
|1.858.574.020
|% -3,24
|
|YKBNK
|2,78
|399.625.435
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,28
|590.094.135
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|144.835.227
|% -1,97
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7368
|7,7400
|% 0,43
|
|Euro
|9,1883
|9,1924
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,2006
|10,2518
|% 0,56
|
|Frank
|8,4634
|8,5144
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,33
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,37
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.109
|3.188
|3,64
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,76
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-0,05
|
Seans Raporu
11:59
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12:12SKTAS
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 824 adet işlem
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12:11BFREN
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 1, 042.60 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 322 adet işlem
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12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, MGROS, EREGL
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 01 kaybederek (% -1.20 ) 1, 154
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12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, VAKKO, SAFKR, YESIL, MARKA