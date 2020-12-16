***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.12.2020 16:23
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1466 sayılı kararı ile onaylandığı 04.12.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı azami 365 gün vadeli, 500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 09/12/2020 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893444
BIST
16:291.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,67
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:297,8154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,8100
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8453
En Düşük
7,7602
16:299,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 9,4950
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|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,5424
En Düşük
9,4474
16:29465,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,64
|Açılış
|: 465,67
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|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:29
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.125.219
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.643.038
|% 9,95
|
|NUGYO
|7,56
|12.394.933
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|THYAO
|12,90
|2.345.483.787
|% 2,14
|
|SISE
|7,25
|1.515.538.028
|% -1,09
|
|GARAN
|9,81
|1.477.379.323
|% 1,66
|
|ODAS
|4,10
|1.193.521.582
|% 2,24
|
|ASELS
|18,09
|968.890.794
|% 1,69
|
|ODAS
|4,10
|1.193.521.582
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,14
|772.863.729
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|442.504.921
|% 0,00
|
|SISE
|7,25
|1.515.538.028
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,61
|491.775.617
|% 5,67
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8127
|7,8154
|% -0,27
|
|Euro
|9,5233
|9,5276
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,5360
|10,5889
|% 0,29
|
|Frank
|8,7871
|8,8400
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0754
|2,0858
|% -0,34
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-2,09
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,58
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,13
|
|B. Petrol
|50,78
|50,78
|0,02
|
Seans Raporu
16:29
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16:44BRSAN
Yüzde 7.51 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 422, 792 adet işlem
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16:41XU030
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16:41RTALB
Yüzde 7.61 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 182 adet işlem
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16:39EMKEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 058, 600 adet işlem