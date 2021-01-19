***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.01.2021 15:54
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1466 sayılı kararı ile onaylandığı 04.12.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere,%100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 13/01/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903277
BIST
16:301.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,63
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:307,4433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0298
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:309,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:30439,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,39
|Açılış
|: 439,53
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:30
|BRISA
|25,96
|74.064.437
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|43.978.448
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,11
|2.498.532.020
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.802.252
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.539.539.877
|% 6,41
|
|THYAO
|13,54
|1.528.708.593
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,21
|1.413.211.871
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.802.252
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.539.539.877
|% 6,41
|
|SISE
|8,11
|2.498.532.020
|% 3,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.413.211.871
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|755.007.132
|% 0,78
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4395
|7,4433
|% -0,40
|
|Euro
|9,0329
|9,0409
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0983
|10,1489
|% -0,33
|
|Frank
|8,3511
|8,4014
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% -0,50
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
16:30
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16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, BIMAS
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16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 69 artarak (% 1.21 ) 1, 398
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DGATE, PKENT, KRTEK, MERIT, YYAPI, SEKUR, INTEM, GSDDE, SNKRN
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16:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, TKURU, SILVR
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16:40
YESIL, SUMAS, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında