***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.02.2021 11:09
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1466 sayılı kararı ile onaylandığı 04.12.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere,%51 Yönetim Sözleşmesi & %49 Alım Satıma Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 08/02/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910286
BIST
15:101.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:107,0135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:108,4629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:10403,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 403,68
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ATEKS
|59,95
|15.385.737
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.692.783
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|155.324.013
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|385.316.551
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|58.082.592
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|292,00
|120.827.003
|% -7,07
|
|VAKBN
|4,60
|2.032.792.261
|% 5,26
|
|HALKB
|5,77
|1.485.183.899
|% 9,90
|
|SASA
|42,02
|1.457.888.236
|% 2,04
|
|KOZAL
|144,30
|1.367.858.766
|% -0,35
|
|GARAN
|9,66
|1.187.695.140
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,52
|700.153.279
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,60
|2.032.792.261
|% 5,26
|
|HALKB
|5,77
|1.485.183.899
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,47
|585.045.329
|% -1,20
|
|KARSN
|5,02
|772.130.493
|% 2,24
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0100
|7,0122
|% 0,27
|
|Euro
|8,4574
|8,4610
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6905
|9,7391
|% -0,03
|
|Frank
|7,7995
|7,8465
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8640
|1,8734
|% 0,31
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,94
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,33
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|0,76
|
Seans Raporu
15:08
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15:21XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 24, 219.00 milyon TL de
-
15:21HLGYO
Yüzde 5.04 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 002, 352 adet işlem
-
15:20DMSAS
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 076 adet işlem
-
15:18INDES
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 986 adet işlem
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.34 ) 1, 346