***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.03.2021 11:51
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1466 sayılı kararı ile onaylandığı 04.12.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesi Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 24/02/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915072
BIST
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|KRVGD
|18,59
|266.941.280
|% 10,00
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|VAKFN
|23,56
|10.621.932
|% 9,99
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|KENT
|434,10
|13.000.861
|% 9,98
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|IDEAS
|51,40
|4.909.265
|% 9,97
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|INDES
|30,48
|8.764.006
|% 9,96
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|LINK
|52,20
|21.910.184
|% -10,00
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|KSTUR
|348,70
|1.009.945
|% -9,99
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|CASA
|164,90
|11.661.893
|% -9,99
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|EPLAS
|39,94
|11.961.231
|% -9,96
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|UMPAS
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|45.152
|% -9,45
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|THYAO
|15,13
|1.400.174.465
|% 1,41
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|PETKM
|5,85
|767.163.427
|% 2,09
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|KRDMD
|7,22
|674.387.052
|% 2,27
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|SISE
|7,70
|573.537.867
|% 1,05
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|KOZAL
|128,00
|522.397.544
|% 0,39
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|EKGYO
|2,43
|446.743.891
|% 0,00
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|PETKM
|5,85
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|ODAS
|3,94
|433.029.906
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|KRDMD
|7,22
|674.387.052
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|THYAO
|15,13
|1.400.174.465
|% 1,41
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|13:22
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,4740
|7,4783
|% 0,44
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|Euro
|9,0099
|9,0160
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,3887
|10,4408
|% 0,28
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|Frank
|8,0801
|8,1288
|% 0,21
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|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 0,50
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|Alış
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|Altın Gr.
|412
|412
|1,09
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|2.780
|25,00
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|Tam
|2.723
|2.793
|22,22
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|Yarım
|1.316
|1.351
|10,75
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|Çeyrek
|660
|676
|5,38
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|Gümüş.Ons
|25,82
|25,88
|-0,31
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|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
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|B. Petrol
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|63,67
|-0,40
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