***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.03.2021 14:59
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1466 sayılı kararı ile onaylandığı 04.12.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla satılmak üzere,%100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 130.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 03/03/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917268
BIST
14:461.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.565
14:467,4697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
14:468,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
14:46415,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 415,94
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler14:46
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.319.926
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.871.151
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|METUR
|36,00
|37.976.476
|% -9,04
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|ALCTL
|36,84
|131.566.879
|% -7,16
|
|SASA
|43,24
|2.052.270.320
|% -6,93
|
|SISE
|7,82
|1.015.382.589
|% 1,69
|
|KOZAL
|128,30
|823.306.111
|% -0,54
|
|GARAN
|9,12
|561.760.451
|% -0,55
|
|PETKM
|6,23
|489.796.161
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|465.742.033
|% 0,42
|
|SISE
|7,82
|1.015.382.589
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|415.990.138
|% 3,85
|
|TSKB
|1,73
|179.544.103
|% 1,17
|
|PETKM
|6,23
|489.796.161
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4653
|7,4697
|% -0,46
|
|Euro
|8,9402
|8,9482
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,3872
|10,4393
|% -0,21
|
|Frank
|8,0362
|8,0846
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% -0,38
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|6,39
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.764
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.751
|2.820
|-4,23
|
|Yarım
|1.330
|1.364
|-2,04
|
|Çeyrek
|667
|682
|-1,03
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|0,58
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
14:57DITAS
Yüzde 4.33 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PGSUS, EREGL
-
14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, ARCLK, BIMAS
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 66 artarak (% 0.05 ) 1, 373
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, TACTR, KERVT, UFUK, TRILC, SANEL, SANKO, SEKFK