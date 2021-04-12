***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.04.2021 10:53
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1466 sayılı kararı ile onaylandığı 04.12.2020 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere,%51 Yönetim Sözleşmesi & %49 Alım Satıma Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 07/04/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926585
BIST
12:081.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:088,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:089,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:08458,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 457,90
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:06
|PENGD
|4,51
|79.399.274
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|471.787
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|611.156
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.853.085
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.686.405
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,13
|39.321.792
|% -8,93
|
|KRTEK
|15,45
|3.651.457
|% -8,58
|
|NTGAZ
|16,14
|795.618.169
|% -2,36
|
|BJKAS
|12,29
|369.093.039
|% 9,93
|
|EREGL
|16,35
|354.305.006
|% 0,25
|
|GARAN
|6,63
|302.012.597
|% -0,15
|
|PETKM
|6,08
|285.653.101
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|165.166.389
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|163.677.801
|% -0,95
|
|TSKB
|1,36
|83.107.470
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,64
|34.397.694
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,12
|58.740.498
|% -1,75
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1810
|8,1865
|% 0,39
|
|Euro
|9,7363
|9,7431
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,2253
|11,2816
|% 0,75
|
|Frank
|8,8200
|8,8731
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1780
|2,1889
|% 0,46
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
|
Seans Raporu
12:06
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12:19DOBUR
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 212 adet işlem
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12:18
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12:18
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12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 23 kaybederek (% -0.44 ) 1, 196
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12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, TKURU, IDEAS, TUREX, ATSYH, PENGD, QUAGR, DIRIT, YAPRK, BJKAS