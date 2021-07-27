***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.07.2021 15:38
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2021 tarih ve 37/1136 sayılı kararı ile onaylandığı 19.07.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 750.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 17/07/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952012
BIST
17:001.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:008,5637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:0010,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:00496,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,83
|Açılış
|: 496,15
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:00
|VANGD
|5,51
|7.963.903
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|14.095.071
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.765.884
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.330.919
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,23
|13.517.053
|% -6,37
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AVOD
|5,37
|6.900.476
|% -4,96
|
|SELVA
|7,04
|33.339.701
|% -4,86
|
|THYAO
|12,51
|916.148.169
|% 1,62
|
|GARAN
|8,18
|644.286.702
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,51
|579.436.068
|% 1,35
|
|SASA
|29,84
|413.542.663
|% 0,54
|
|EREGL
|18,41
|393.159.499
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,27
|318.139.296
|% 0,44
|
|KARSN
|3,99
|382.859.075
|% 7,26
|
|PEKGY
|1,00
|94.694.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|142.998.209
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|644.286.702
|% 0,37
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5603
|8,5637
|% 0,13
|
|Euro
|10,1157
|10,1216
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8050
|11,8642
|% 0,18
|
|Frank
|9,3280
|9,3842
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% 0,18
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,23
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|7,80
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|3,77
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,05
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.77 ) 1, 457
-
17:14XU100
Endeks 1, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 9, 170.00 milyon TL de
-
17:12IZFAS
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 264 adet işlem
-
17:11VANGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 498, 916 adet işlem
-
17:09XU100
Endeks 1, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 9, 100.00 milyon TL de