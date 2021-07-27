***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.07.2021 15:39
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2021 tarih ve 37/1136 sayılı kararı ile onaylandığı 19.07.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 450.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 17/07/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952013
BIST
16:171.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,64
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
16:178,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:1710,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0180
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1415
En Düşük
10,0795
16:17496,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,23
|Açılış
|: 496,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler16:17
|VANGD
|5,51
|7.880.647
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|2
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.719.394
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.315.577
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,27
|12.806.579
|% -5,92
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|SILVR
|5,53
|17.073.045
|% -4,49
|
|THYAO
|12,51
|857.033.051
|% 1,62
|
|GARAN
|8,19
|588.534.767
|% 0,49
|
|SASA
|29,98
|398.531.676
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,44
|357.909.457
|% 0,40
|
|EREGL
|18,46
|355.691.661
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,28
|280.455.671
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,00
|92.343.107
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|588.534.767
|% 0,49
|
|THYAO
|12,51
|857.033.051
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,80
|117.603.318
|% -0,55
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5576
|8,5602
|% 0,09
|
|Euro
|10,1207
|10,1261
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,7925
|11,8516
|% 0,07
|
|Frank
|9,3261
|9,3823
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2750
|2,2864
|% 0,07
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|6,85
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|7,57
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|3,66
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31YAYLA
Yüzde 9.86 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 003, 723 adet işlem
-
16:30PRKAB
Yüzde 5.79 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 630, 015 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 63 artarak (% 0.94 ) 1, 460
-
16:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
-
16:29XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 8, 053.00 milyon TL de