***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.08.2021 09:19
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2021 tarih ve 37/1136 sayılı kararı ile onaylandığı 19.07.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 70.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 28/07/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954623
BIST
12:101.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.421
En Düşük
1.412
12:108,4475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:1010,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:10492,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,19
|Açılış
|: 492,24
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ISGSY
|10,67
|32.782.423
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.161.547
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.395.261
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.313.456
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.250.875
|% 9,70
|
|METUR
|5,10
|83.576.864
|% -7,78
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,00
|839.391.955
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,42
|307.884.810
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,95
|307.852.723
|% 2,05
|
|THYAO
|12,73
|261.293.661
|% 0,79
|
|SASA
|29,48
|199.604.260
|% 2,01
|
|GARAN
|9,00
|839.391.955
|% 1,58
|
|CEMAS
|1,38
|107.135.007
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|307.884.810
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,82
|95.491.452
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,47
|112.202.090
|% 0,41
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4441
|8,4475
|% 0,51
|
|Euro
|10,0161
|10,0209
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,7392
|11,7980
|% 0,72
|
|Frank
|9,2976
|9,3536
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2469
|2,2581
|% 0,59
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,45
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|2,22
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|1,08
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,69
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|0,10
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:23DAGHL
Yüzde 8.19 oranında artışla 19.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 410 adet işlem
-
12:22IHYAY
Yüzde 5.06 oranında artışla 0.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 094, 594 adet işlem
-
12:21ERSU
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 358 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 52 artarak (% 0.63 ) 1, 524
-
12:20XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 5, 325.00 milyon TL de