***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.12.2021 16:09
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2021 tarih ve 37/1136 sayılı kararı ile onaylandığı 19.07.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 10/11/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986387
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