***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.02.2022 15:21
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 350.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 15/02/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003153
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
|: 2.032
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2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 13,6430
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|Önceki Kapanış
|: 13,6380
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En Düşük
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18:0515,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0426
|Açılış
|: 15,4400
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|Önceki Kapanış
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15,5307
En Düşük
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En Yüksek
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|| 2,75
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 832,47
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840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6761
|13,6783
|% 0,22
|
|Euro
|15,4846
|15,5078
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,5464
|18,6394
|% 0,24
|
|Frank
|14,8631
|14,9527
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6331
|3,6513
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|4,22
|
|Altın Gr.
|835
|835
|2,34
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,51
|0,00
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|2,36
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
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17:58
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17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem