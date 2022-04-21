***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.04.2022 13:55
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 50.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 15/04/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022646
BIST
14:232.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 29,67
|Açılış
|: 2.532
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|Önceki Kapanış
|: 2.526
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2.557
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2.531
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En Yüksek
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14:2316,0229
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|Değişim
|: 0,57%
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|: 16,0000
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14:23916,82
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|: -0,71%
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|Önceki Kapanış
|: 923,38
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924,21
En Düşük
916,48
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SMART
|6,27
|22.796.348
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.700.488
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.763.680
|% 9,87
|
|TRGYO
|7,86
|120.809.725
|% 8,86
|
|EKGYO
|3,14
|2.527.821.000
|% 7,90
|
|KAPLM
|49,40
|6.118.308
|% -5,27
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MANAS
|26,46
|56.175.797
|% -3,36
|
|HUNER
|3,26
|128.055.407
|% -3,26
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|PNLSN
|11,71
|18.624.094
|% -2,98
|
|THYAO
|39,90
|2.930.705.496
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,14
|2.527.821.000
|% 7,90
|
|GARAN
|14,45
|1.963.060.818
|% 1,83
|
|ASELS
|28,24
|1.379.351.895
|% 1,36
|
|KRDMD
|16,32
|1.307.625.241
|% 0,74
|
|EKGYO
|3,14
|2.527.821.000
|% 7,90
|
|VAKBN
|4,67
|958.237.830
|% 6,14
|
|ODAS
|2,59
|538.676.946
|% -0,77
|
|YKBNK
|5,36
|1.028.933.730
|% 0,94
|
|HALKB
|6,22
|950.740.722
|% 4,36
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6934
|14,6978
|% 0,18
|
|Euro
|16,0114
|16,0217
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,1174
|19,2132
|% 0,01
|
|Frank
|15,4277
|15,5206
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9075
|3,9271
|% 0,20
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-17,27
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.069
|6.220
|-9,07
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-4,39
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,25
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|B. Petrol
|108
|108
|1,17
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Seans Raporu
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14:35CRFSA
Yüzde 5.17 oranında artışla 36.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 730 adet işlem
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14:34NTHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 713 adet işlem
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14:32XU100
Endeks 2, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 28, 211.00 milyon TL de
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14:31KAREL
Yüzde 6.05 oranında artışla 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 925, 516 adet işlem
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14:30ARCLK
Yüzde 4.73 oranında artışla 71.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 034 adet işlem