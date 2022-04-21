***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.04.2022 14:06
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 600.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 15/04/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022650
BIST
15:262.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 29,80
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
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2.560
En Düşük
2.531
15:2614,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,7050
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|Önceki Kapanış
|: 14,6820
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14,7006
En Düşük
14,6564
15:2616,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0883
|Açılış
|: 15,9950
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|Önceki Kapanış
|: 15,9100
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16,0718
En Düşük
15,8826
15:26916,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,40
|Açılış
|: 916,98
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|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:24
|SMART
|6,27
|23.004.869
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.386.619
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.723.434
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.891.997
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,35
|9.999.407
|% 8,16
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,21
|149.493.806
|% -4,75
|
|KAPLM
|49,70
|7.022.133
|% -4,70
|
|MANAS
|26,28
|59.686.643
|% -4,02
|
|YKSLN
|9,00
|50.828.126
|% -3,23
|
|THYAO
|39,80
|3.415.657.067
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,14
|2.683.765.610
|% 7,90
|
|GARAN
|14,43
|2.464.065.811
|% 1,69
|
|ASELS
|28,16
|1.486.301.168
|% 1,08
|
|KRDMD
|16,31
|1.413.208.007
|% 0,68
|
|EKGYO
|3,14
|2.683.765.610
|% 7,90
|
|ODAS
|2,56
|605.435.202
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,65
|1.066.589.650
|% 5,68
|
|YKBNK
|5,33
|1.134.891.646
|% 0,38
|
|HALKB
|6,18
|1.130.260.016
|% 3,69
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6920
|14,6998
|% 0,19
|
|Euro
|16,0125
|16,0236
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,0878
|19,1835
|% -0,14
|
|Frank
|15,4093
|15,5021
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9063
|3,9259
|% 0,17
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-15,65
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-6,69
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.068
|6.219
|-10,07
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-4,87
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,22
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,26
|
Seans Raporu
15:24
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15:39TUCLK
Yüzde 5.53 oranında artışla 14.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 217, 728 adet işlem
-
15:38TDGYO
Yüzde 8.03 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 552 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 13 artarak (% 1.42 ) 2, 862
-
15:36PEKGY
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 602, 041 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 2, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 31, 800.00 milyon TL de